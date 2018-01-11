В Турции арестован ключевой фигурант дел об убийстве российского посла

В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России в Турции Андрея Карлова. В Анкаре полагают, что он сыграл в этом ключевую роль, сообщает Daily Sabah.

Это уже второе заключение под стражу злоумышленника. Первый раз он проходил по делу о попытке госпереворота в Турции летом 2016 года, сообщает Газета.ру .

Напомним, ранее в Анкаре заявили, что российский посол был убит по приказу сторонников террористической организации исламского проповедника Фетхуллах Гюлена, сообщает Ura.ru .