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В Турции арестован ключевой фигурант дел об убийстве российского посла

11 Января 2018 в 12:32
В Турции арестован ключевой фигурант дел об убийстве российского посла

В Турции арестовали предполагаемого организатора убийства посла России в Турции Андрея Карлова. В Анкаре полагают, что он сыграл в этом ключевую роль, сообщает Daily Sabah.

Это уже второе заключение под стражу злоумышленника. Первый раз он проходил по делу о попытке госпереворота в Турции летом 2016 года, сообщает Газета.ру.

Напомним, ранее в Анкаре заявили, что российский посол был убит по приказу сторонников террористической организации исламского проповедника Фетхуллах Гюлена, сообщает Ura.ru.

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