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В «Трезвой России» рассказали, как в домашних условиях проверить качество вина

19 Января 2018 в 13:04
В «Трезвой России» рассказали, как в домашних условиях проверить качество вина

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в эфире НСН рассказал, как в домашних условиях проверить качество вина.

«Нужно в тазик налить литр воды, в рюмку налить напиток и аккуратно опустить в воду. Если жидкость выйдет и вода примет красный цвет – значит, это не вино. Если это качественное вино, оно останется в стакане. Это самый лёгкий способ проверки», - поделился с НСН Хамзаев.

Ранее федеральный координатор проекта «Трезвая Россия» Ян Иванов во время пресс-конференции в «Национальной Службе Новостей» рассказал, что некоторые магазины в ночное время продолжают продавать алкоголь. По его словам, это было выявлено во время череды рейдов.

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