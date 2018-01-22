В Токио прошли первые учения по эвакуации при ракетном ударе

Первые учения по эвакуации в случае ракетного удара прошли в Токио. Об этом рассказали в канцелярии японского Кабмина. В них поучаствовали 350 человек. Тревога продолжалась в течение 10 минут в районе Бункё, сообщает ТАСС.

Инициатором подобных учений выступило правительство страны и администрация города. Перед жителями Бункё стояла задача спрятаться в метро и подземных переходах, услышав предупреждение, сообщает RT.

Стоит отметить, что предупреждения об эвакуации также были отправлены через мобильные устройства, сообщает РЕН ТВ .