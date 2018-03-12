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В Техасе взорвалась вторая посылка

12 Марта 2018 в 21:07
В Техасе взорвалась вторая посылка

Еще одна посылка взорвалась в техасском городе Остин, передает РИА «Новости». Взрыв произошел в жилом доме. Женщина около 70 лет доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Вторая пострадавшая госпитализирована с травмой, напрямую не связанной со взрывом.

Ранее в понедельник взрывное устройство сработало на пороге одного из частных домов Остина. 17-летний молодой человек скончался на месте, женщина в возрасте около 40 лет с тяжелыми ранениями была доставлена в больницу.  

Остин — город в США, расположенный в южно-центральной части штата Техас, столица штата и административный центр округа Тревис. Город основан в 1839 году и назван в честь Стивена Остина, одного из основателей независимого Техаса. Остин является 4-м по численности городом Техаса и 14-м по США (790 390 человек по данным на 2010 год). Центр политической и административной деятельности. В Остине располагается один из крупнейших университетов США — Техасский университет.  

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