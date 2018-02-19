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В Тегеране в ходе столкновений погибли трое полицейских

19 Февраля 2018 в 21:49

Три полицейских погибли и еще несколько получили ранения в ходе столкновений с членами секты «Деравиш» в Тегеране, передает «Синьхуа».


Тегеран — столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны.

Тегеран расположен на севере страны у подножья горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря. Город растягивается на 40—50 км с запада на восток вдоль горного склона.

Население Тегерана с пригородами (Большой Тегеран) превышает 13 млн человек.

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