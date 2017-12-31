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В театре им Маяковского сообщили дату прощания с Александром Шавриным

31 Декабря 2017 в 14:16
В театре им Маяковского сообщили дату прощания с Александром Шавриным

Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным пройдет в театре им. Маяковского 2 января. Об этом сообщили журналистам в театре, где актер работал с 1982 года.

«Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения», - сообщила ТАСС пресс-атташе театра Олеся Вартанова.

Александр Шаврин скончался 30 декабря после продолжительной болезни. Артисту было 57 лет. В театре принесли соболезнования родным и близким Шаврина.

Зрителям Шаврин знаком также по фильмам «Водитель для Веры» и сериалам «Адмирал», «Между нами, девочками».

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