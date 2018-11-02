В Татарстане повторился «Пункт назначения»

ДТП произошло на 36-м километре трассы «Казань – Малмыж», где лоб в лоб столкнулись «Nissan Tiida» и «Жигули», сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

От удара с «Лады» сорвало багажник с металлическими трубами диаметром более 100 мм, которые пробили лобовое стекло в иномарке, где находились женщина с 8-летней девочкой. Они не пострадали. Ушиб грудной клетки получил 69-летний водитель «Жигулей». Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, передает informus.ru.

Ранее НСН сообщала, что «Range Rover Sport» протаранил вход в ресторан торгового центра в Набережных Челнах (Республика Татарстан). В результате ДТП серьёзно повреждена входная группа ресторана, а также задняя часть автомобиля.