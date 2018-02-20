В Танзании из-за вспышки холеры погибли 18 человек

Официальные власти Танзании сообщили, что с начала вспышки холеры в октябре прошлого года в провинции Додома в центральной части страны скончались 18 человек, передает «Синьхуа».

Представитель управления по делам здравоохранения провинции Додома отметил, что спустя несколько месяцев после вспышки эпидемии в провинции зафиксировано 470 случаев инфицирования, в том числе 18 с летальным исходом.

Основной причиной возникновения эпидемии является загрязнение источников питьевой воды в данной местности и недостаточная сознательность населения в вопросах гигиены.

Холера — острая кишечная, сапронозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрой потерей организмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти.

Распространяется, как правило, в форме эпидемий. Эндемические очаги располагаются в Африке, Южной Америке, Индии и Юго-Восточной Азии.

По оценке Всемирной организации здравоохранения в 2010 году, в мире было от 3 до 5 миллионов случаев заболевания холерой и 100—130 тысяч смертельных случаев. Эти заболевания происходили главным образом в развивающихся странах.



