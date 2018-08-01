В Таджикистане предотвратили нападение на российскую базу

В Таджикистане приговорены к длительным срокам заключения экстремисты, которые готовили теракты в марте 2018 года во время празднования Навруза. Они, в том числе, хотели напасть на 201 российскую военную базу в Душанбе. Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей государственного комитета национальной безопасности Таджикистана.

14 участников законспирированной ячейки «Партии исламского возрождения», которая запрещена в республике, были задержаны ещё в феврале. Однако детали обнародованы только теперь – после вынесения приговора. Суд в Душанбе приговорил двоих основателей ячейки к 26 годам лишения свободы. Остальные проведут в местах заключения по семь лет.

Как стало известно, боевики прошли специальную подготовку в Афганистане – на базе под Джелалабадом - административном центре провинции Нангархар. После этого они влились в ряды группировки ИГИЛ, запрещённой в России.