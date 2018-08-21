В Сянгане растет число заболевших лихорадкой денге

Медико-санитарный центр при Департаменте здравоохранения администрации Специального административного района Сянган сообщил о двух новых случая заболевания лихорадкой денге. Таким образом, число заболевания лихорадкой денге в Сянгане в этом году увеличилось до 18.

Новые случаи лихорадки денге зафиксированы у 59-летнего мужчины и 43-летней женщины, передает «Синьхуа».

Лихорадка денге (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание. Протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов. При некоторых вариантах лихорадки денге развивается геморрагический синдром.

Встречается лихорадка денге преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Ежегодная заболеваемость составляет порядка 50 миллионов человек.

Вирусы-возбудители лихорадки денге относятся к арбовирусам, семейства Flaviviridae рода Flavivirus (арбовирусы антигенной группы В).

Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары.