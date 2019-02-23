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В Свердловской области с рельсов сошел вагон с углем

23 Февраля 2019 в 09:30
В Свердловской области с рельсов сошел вагон с углем

В Свердловской области на перегоне Хризолитовый - Арамиль произошел сход грузового вагона с углем, погибших и пострадавших нет, сообщает Главное управление МЧС по региону.

Для устранения последствий схода на место направлен восстановительный поезд станции Каменск-Уральский. Возможны задержки пригородных поездов сообщением Каменск-Уральский - Екатеринбург, а также поезда сообщением Челябинск - Санкт-Петербург.

В ликвидации последствий аварии задействован аварийно-восстановительный поезд и 60 специалистов Свердловской железной дороги.

Кроме того, на месте происшествия работает оперативная группа МЧС, передает «Интерфакс».

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