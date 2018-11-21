В Свердловской области произошло серьезное ДТП

На 215-м километре трассы «Пермь — Екатеринбург» в Ачитском городском округе столкнулись минивэн «Toyota Wish» и грузовик «Volvo».

Мужчина на «Toyota» ехал в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Водитель минивэна вёз попутчиц: пять молодых девушек. 20-летняя девушка погибла на месте происшествия. Других пострадавших госпитализировали, передает Е1.

Ранее НСН сообщала, что не менее 24 человек получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса в Екатеринбурге. Госпитализация потребовалась 17-и пострадавшим. ДТП произошло на седьмом километре Сибирского тракта. Автобус после столкновения с автомобилем «Daewoo Nexia» съехал в кювет и перевернулся.