Четверг
22 ноября
USD 65.95
EUR 75.15
Горячие новости

В Свердловской области произошло серьезное ДТП

21 Ноября 2018 в 23:18
В Свердловской области произошло серьезное ДТП

На 215-м километре трассы «Пермь — Екатеринбург» в Ачитском городском округе столкнулись минивэн «Toyota Wish» и грузовик «Volvo».

Мужчина на «Toyota» ехал в сторону Екатеринбурга, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

Водитель минивэна вёз попутчиц: пять молодых девушек. 20-летняя девушка погибла на месте происшествия. Других пострадавших госпитализировали, передает Е1.

Ранее НСН сообщала, что не менее 24 человек получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса в Екатеринбурге. Госпитализация потребовалась 17-и пострадавшим. ДТП произошло на седьмом километре Сибирского тракта. Автобус после столкновения с автомобилем «Daewoo Nexia» съехал в кювет и перевернулся.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.