В Свердловской области после полученной на горке травмы умер ребенок

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Восьмилетний мальчик, который во время катания на оборудованной горке, скончался в свердловской больнице. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Александр Шульга.

«Да, ребенок скончался. Пока дело расследуется по прежней статье», – сообщил предствитель СК РФ.

Ранее стало известно, что ребенок, проживающий в одном из поселков Нижнетуринского городского округа, был госпитализирован 2 февраля с черепно-мозговой травмой.

СК РФ возбудили дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).



