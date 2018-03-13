В Суздале открывается фестиваль анимационного кино

Главный анимационный форум страны – XXIII Открытый российский фестиваль анимационного кино (Суздальфест) – пройдет с 13 по 18 марта. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. Ежегодно на фестивальную площадку – Главный туристический комплекс г. Суздаля (Владимирская область) – приезжает более 1500 режиссеров, художников, сценаристов и представителей других анимационных профессий из пяти десятков студий страны, а также «свободных художников», студентов профильных учреждений и простых ценителей мультфильмов. В течение пяти дней им будут показаны десятки часов новейшей российской анимации.



Программа фестиваля наполнена многочисленными творческими и деловыми событиями, которые отвечают на актуальные запросы отрасли, определяют новые направления и тенденции развития анимационного кино. В этом году было прислано рекордное количество мультфильмов — более трех сотен. Лучшие работы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах отбирала селекционная комиссия, которая традиционно состоит из признанных мастеров искусства анимации. В этом году в комиссию вошли: режиссеры анимационного кино Дмитрий Геллер, Дмитрий Наумов, Екатерина Соколова, Софья Кравцова и художник анимационного кино Леонид Пожидаев.



Ежегодно оргкомитет формулирует тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума и становится лейтмотивом официальной заставки фестиваля. В этом году такой темой стала «вкусная анимация», воплощенная главным художником Суздальфеста Валентином Телегиным в официальном плакате, а официальная заставка фестиваля была выбрана в результате специального конкурса. Ролик «Секретный ингредиент» Натальи Оленченко как лучшая присланная работа стал официальной заставкой ОРФАК на весь год и будет предварять все фестивальные показы. Параллельно были подведены итоги конкурса для детей «Мультёнок», приуроченного к Чемпионату мира по футболу. Победителем, придумавшим лучшего героя для мультфильма, стал Максим Кайгородов (13 лет) из Воронежской студии мультипликации «Хамелеон» с работой «Ох, мамочки!». В качестве приза он приглашён на фестиваль, а его персонаж оживет в мультфильме, который будет создан на анимационной студии в дни смотра.



В конкурсную программу крупнейшего профессионального смотра российской анимации комиссией было отобрано 108 работ. Киносмотр надеется открыть много новых имен — в конкурсе участвуют по 8 дипломных работ и дебютов, а также 13 учебных фильмов, многие из которых созданы студентами и выпускниками ведущих кинематографических вузов и анимационных студий страны.



Наиболее широко представлена короткометражная программа — в конкурсе участвует 31 картина. За главный приз в своей категории будут бороться 6 анимационных полнометражных фильмов. Также в конкурсе традиционно участвует прикладная анимация — 22 работы, среди которых есть заставки фестивалей и премий, рекламные ролики. Обширная внеконкурсная программа позволит дать наиболее широкое представление о том, чем дышит современная отечественная анимация. В рамках фестиваля будут объявлены номинанты Национальной анимационной премии «Икар», которая вручается ежегодно в День российской анимации – 8 апреля.



В юбилейный пятый раз в рамках Суздальфеста пройдет широкомасштабная и полюбившаяся жителям всей страны всероссийская акция «Открытая премьера». Одновременно с гостями Суздаля жители разных регионов будут смотреть самые новые мультфильмы и выбирать своих фаворитов, которые будут отмечены на церемонии закрытия фестиваля 17 марта.



Каждый год акция «Открытая премьера» устанавливает новые рекорды и этот – не стал исключением. Показы состоятся на 500 площадках, расположенных в 353 городах и населенных пунктах 35-ти субъектов Российской Федерации. Ожидается, что фестивальные программы посмотрят более 100 тысяч детей и взрослых.





