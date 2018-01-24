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В суде озвучены подробности взятки полковнику УСБ от Шакро Молодого

24 Января 2018 в 16:08
В суде озвучены подробности взятки полковнику УСБ от Шакро Молодого

В здании Мосгорсуда бывший заместитель главы управления собственной безопасности СКР полковник Александр Ламонов рассказал, как получил взятку от Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

По его словам, взятка в размере 500 тысяч долларов за переквалификацию дела «Итальянца» была получена в коробке из-под обуви. Деньги были переданы бывшим замглавой УСБ Денисом Богородецким. Он подчеркнул, что деньги в итоге между собой поделили Богородецкий, Ламонов и экс-сотрудник ГУБОП МВД России Евгений Суржиков. Произошло это в мае, сообщают «Известия».

Напомним, Ламонова задержали в 2017 году по подозрению в получении взятки за смягчение статьи пособнику Макро Молодого, известному как Итальянец.

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