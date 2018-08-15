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В Судане затонуло судно с детьми

15 Августа 2018 в 23:01
В Судане затонуло судно с детьми

Судно с детьми на борту сегодня затонуло на реке Нил на севере Судана. Дети и подростки направлялись на учебу.

На данный момент известно о 24 погибших детях, передает «Синьхуа». Поисковые работы ведутся и в данное время.

Нил - река в Африке, одна из величайших по протяжённости речных систем в мире. Слово «Нил» происходит от греческого названия реки «Нейлос». Площадь бассейна, по разным данным, — 2,8-3,4 млн км² (полностью или частично охватывает территории Руанды, Кении, Танзании, Уганды, Эфиопии, Эритреи, Судана и Египта).

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