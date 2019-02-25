В Судане запретили публичные собрания, шествия и забастовки

Президент Судана Омар аль-Башир издал чрезвычайный указ, запрещающий публичные собрания, шествия, забастовки и срыв работы общественных учреждений, передает «Синьхуа».

22 февраля аль-Башир распустил центральное правительство, отправил в отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год. Массовые волнения не стихают в Судане с декабря.

Ранее сообщалось, что была пресечена попытка угона суданского пассажирского самолета авиакомпании «Sudan Airways», летевшего по маршруту Каир - Хартум. Один из пассажиров попытался проникнуть в кабину пилотов. Злоумышленник был в числе пассажиров, депортированных из Египта. Самолет завершил полет и благополучно приземлился в аэропорту Хартума, а злоумышленник был передан в руки властей.