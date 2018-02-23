В столкновении с фанатами «Спартака» погиб испанский полицейский

Сотрудник испанской полиции погиб в результате столкновения с фанатами российского «Спартака» в Бильбао, где команда проводила ответный поединок 1/16 финала футбольной Лиги Европы с местным «Атлетиком».



Полицейский получил серьёзные травмы и был госпитализирван, но спасти его жизнь медикам не удалось, передает RT.

Бильбао — город в Стране Басков, на севере Испании, административный центр провинции Бискайя. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гран-Бильбао. Имея население более 353 тысяч человек, Бильбао является крупнейшим городом автономного сообщества Страна Басков.



