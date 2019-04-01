В столицу вернутся заморозки

В Москву вернутся заморозки. Однако в течение наступившей недели столбики термометров будут опускаться ниже ноля лишь в тёмное время суток. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», об этом заявили в центре погоды «Фобос». Метеорологи подчеркнули, что по ночам в отдельных районах будет около шести градусов мороза. При этом в дневные часы в столичном регионе будут солнечно, столбики термометров будут фиксировать отметки от +5 до +10 градусов.

Также метеорологи отметили, что такой температурный режим вполне укладывается в рамки климатической нормы.

Между тем, ранее НСН узнала у научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, когда же жители Центральной России, уже уставшие от зимы и снега, дождутся теплой сухой солнечной погоды.