В столичных парках завершена подготовка к Новому году

Фото: voyage-prive.co.uk

Более 20 парков столицы украсили к празднованию Нового года. На аллеях и площадях установили новогодние ели, появились гирлянды, фонари, снежинки, фигуры сказочных персонажей. Одна из самых необычных елей – зеркальная – появилась в Парке Горького, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы в четверг, 28 декабря.



Вес зеркальной новогодней ели - 35 тонн, высота - 12 метров и шесть метров в диаметре. Снаружи новогоднюю ель сделали зеркальной, а внутренняя часть состоит из светодиодов. В Парке Горького к празднику также появился световой лабиринт, который повторяет очертания цифр 2018. На Пушкинской набережной - инсталляция «Селедка под шубой». В парке «Музеон» установили композицию «Греющийся» - она представляет собой деревянного человека, обнимающего большой светящийся камень.

Необычно украсили в этом году парк «Сокольники» - на главной аллее появилась инсталляция Северное сияние». В деревянных арках здесь установили 220 светящихся колец разного диаметра, более тысячи строб-ламп и 500 светодиодных трубок, общая длина конструкции составила 100 метров.

В парке Победы на Поклонной горе установили более 40 ледяных фигур, каждая посвящена одной из сборных, принимающих участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

В общей сложности в московских парках нарядили более 40 новогодних елей. «В этом году в украшении использовали множество световых элементов, это разнообразные гирлянды, фонарики, объемные скульптуры из светодиодных лампочек, цифры 2018, горящие золотым и серебряным светом. Все украшения, а также искусственные ели можно будет использовать многократно и применять для оформления праздничных площадок в будущем», - уточнили в пресс-службе Мосгорпарка.

В новогоднюю ночь в 22 городских парках для москвичей приготовили праздничную программу. Так, встретить 2018-й год можно в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду «Эрмитаж», парке Победы на Поклонной горе и других.