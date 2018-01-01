В столичных новогодних гуляниях поучаствовали 2,5 млн человек

Порядка 2,5 миллионов человек вышли на столичные улицы в новогоднюю ночь. Об этом сообщили журналистам в столичной мэрии 1 января.

«В новогодних гуляниях на улицах Москвы приняли участие 2,5 млн человек. Впереди еще много интересных событий и целых две недели фестиваля "Путешествие в Рождество"», - сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей страничке «ВКонтакте».

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве на 83 площадках. С 22 декабря по 14 января на столичных бульварах и площадях будут проходить концерты, спектакли и представления.