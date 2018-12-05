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В столичной подземке начал курсировать поезд, посвящённый волонтерам

5 Декабря 2018 в 16:24
В столичной подземке начал курсировать поезд, посвящённый волонтерам

На Арбатско-Покровской линии столичной подземки начал курсировать тематический поезд, посвященный волонтерскому движению. В пресс-службе Московского метрополитена отметили, что он будет перевозить пассажиров до мая будущего года – в течение этого времени проехаться в составе смогут почти полтора миллиона человек.

Отмечается, что сам состав будет оформлен в стиле Instagram Stories. На вагонах и внутри них будут размещены слоганы, фотографии и иллюстрации, а также хэштеги, посвященные волонтерскому движению. Помимо этого, в каждом вагоне состава разместят подробную информацию о том, как стать волонтером.

Напомним, в столичной подземке регулярно запускают тематические поезда – это, как правило, приурочено к какой-либо праздничной дате или важному событию. Так, в московском метро уже есть составы, посвященные фестивалям "Времена и эпохи", "Путешествие в рождество", а также Дню города и другим знаковым проектам и датам.

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