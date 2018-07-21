В столичном регионе в субботу ожидается жаркая погода

Облачная погода, небольшие кратковременные дожди, грозы и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Пониженное давление может вызвать ухудшение самочувствия, снижение физической активности, головные боли или «скачки» артериального давления, передает Агентство «Москва».

Православные сегодня вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), а также Церковью отмечается память великомученика Прокопия (303); праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303); праведного Прокопия Устьянского (XVII век);

Согласно народным приметам, на Казанскую — начало уборки ржи. Прокопий — жнец, жатвенник, зажинки, вязали зажиночный сноп. Перед началом жатвы ржи праведному Прокопию заказывали молебны, после чего бывали общественные трапезы. Коли черника поспевает, то поспела и рожь.