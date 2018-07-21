Суббота
21 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

В столичном регионе в субботу ожидается жаркая погода

21 Июля 2018 в 08:30
В столичном регионе в субботу ожидается жаркая погода

Облачная погода, небольшие кратковременные дожди, грозы и до 28 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье сегодня, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.

Пониженное давление может вызвать ухудшение самочувствия, снижение физической активности, головные боли или «скачки» артериального давления, передает Агентство «Москва».

Православные сегодня вспоминают явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), а также Церковью отмечается память великомученика Прокопия (303); праведного Прокопия, Христа ради юродивого, Устюжского чудотворца (1303); праведного Прокопия Устьянского (XVII век);

Согласно народным приметам, на Казанскую — начало уборки ржи. Прокопий — жнец, жатвенник, зажинки, вязали зажиночный сноп. Перед началом жатвы ржи праведному Прокопию заказывали молебны, после чего бывали общественные трапезы. Коли черника поспевает, то поспела и рожь.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.