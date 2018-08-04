В столичном регионе в субботу ожидается жаркая погода

Кратковременный дождь, локальные грозы и до 29 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 4 августа, сообщает портал «Метеоновости».

Атмосферное давление продолжит падать и будет чуть ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 50%.

При таких погодных условиях возможно ухудшение самочувствия у людей, страдающих нарушениями сердечной деятельности, легочной недостаточностью, неустойчивыми сосудистыми реакциями.

Сегодня отмечается память мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. По народному календарю, Мария Магдалина — ягодница, попелуйница, сладостница. Соблюдая запрет работать в поле, крестьяне отправлялись в лес за ягодами. Шли в лес, главным образом, женщины, девушки, дети, подростки. Там, чтобы не потеряться, аукались, пели песни. Не полагалось приниматься за какие-либо работы: за непочтение к празднику святая Мария Магдалина могла побить градом или ударить молнией. Коли гроза — сена будет за глаза.