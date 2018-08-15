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В столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности

15 Августа 2018 в 16:10
В столичном регионе продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности

Синоптики продлили действие «жёлтого» уровня погодной опасности в столичном регионе на четверг, 16 августа. Как пишет RT, об этом заявили в Гидрометцентре, подчеркнув, что завтра в Москве и области ожидаются дожди и шквалистый ветер.

При этом уточняется, что в четверг в столичный регион придёт похолодание. Столбики термометров опустятся до отметки в +24. Это будет ощутимым скачком после обещанных синоптиками на среду 29-ти градусов выше ноля.

Добавим, «жёлтый уровень» погодной опасности действует в Центральном федеральном округе на территории Калужской, Рязанской, Владимирской, Костромской, Тверской и других областей
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