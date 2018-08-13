В столичном регионе продлили действие «желтого» уровня погодной опасности

В столичном регионе на 13 августа продлили «желтый» уровень опасности погоды. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на данные Гидрометцентра России, причина этого – высокая вероятность пожаров.

Синоптики подчёркивают, что сегодня в Москве и Подмосковье прогнозируется переменная облачность. Днём возможен небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров достигнут отметки в +24 градуса. Возможно усиление ветра, местами его порывы достигнут 15 метров в секунду.

Добавим, также «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен на всей территории ЦФО.