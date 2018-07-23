В столичном регионе ожидается ухудшение погоды

Циклон, центр которого расположился над Украиной, надвигается на столичный регион. Об этом пишет сайт «Подмосковье Сегодня», ссылаясь на информацию портала «Метеоновости». Синоптики подчёркивают, что в регионе ожидается усиление ветра – местами его порывы могут составить до 15 м/с. Максимальная температура воздуха – 22 градуса выше ноля.

Между тем, ранее сегодня стало известно, что в столице установится длительный период 30-градусной жары. Метеорологи подчёркивают, что она придёт на смену так называемой «циклонической депрессии». Температура в Москве и области начнёт повышаться со среды, и уже к воскресенью ртутные столбики термометра могут достигнуть отметки +32.