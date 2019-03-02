В столичном регионе ожидается облачная и морозная погода

Облачная погода без осадков, гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 2 марта, сообщает портал «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит от - 7 до - 5 градусов, по области - от 10 до 5 градусов мороза. Ветер северный 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%, передает Агентство «Москва».

По народному календарю - Фёдор Тирон. На Руси подмечали, что с этого дня ворона начинает строить гнездо. Какова погода на Фёдора, такова она и летом. Коли на Фёдора вечером играет месяц, то обещает хороший урожай. Коли на Фёдора идёт дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.





фото: m24.ru