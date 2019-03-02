Суббота
02 марта
USD 65.81
EUR 74.8
Горячие новости

В столичном регионе ожидается облачная и морозная погода

2 Марта 2019 в 08:47
В столичном регионе ожидается облачная и морозная погода

Облачная погода без осадков, гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 2 марта, сообщает портал «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит от - 7 до - 5 градусов, по области - от 10 до 5 градусов мороза. Ветер северный 5-10 м/с», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%, передает Агентство «Москва».

  По народному календарю - Фёдор Тирон. На Руси подмечали, что с этого дня ворона начинает строить гнездо. Какова погода на Фёдора, такова она и летом. Коли на Фёдора вечером играет месяц, то обещает хороший урожай. Коли на Фёдора идёт дождь, будет хороший урожай хлебов и льна.


фото: m24.ru

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.