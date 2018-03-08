В столичном регионе ожидается легкий мороз и переменная облачность

Облачная с прояснениями погода, небольшой снег и до 8 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 8 марта, сообщает портал «Метеоновости».

Уточняется, что ветер юго-западный, 3-8 м/с, относительная влажность воздуха около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм ртутного столба, что немного ниже нормального

Для метеочувствительных людей, в особенности для страдающих нарушениями сосудов, сосудистыми спазмами, стенокардией и вегето-сосудистой дистонией, погода будет раздражающей. У них могут наблюдаться скачки артериального давления, головные боли, боли в области сердца, мигрени, передает Агентство «Москва».

Православные сегодня вспоминают Поликарпа (ок. 70 — 23 февраля 156 года) — епископ Смирнского, ученика апостола Иоанна, христианского мученика. Причислен к лику святых в Православной и Католической церквях.

По народным приметам с 8 по 15 марта возможно возвращение морозных дней. Поговаривали: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится». Самое время сорокам в лес улетать, а тетеревам выступать с запевками.