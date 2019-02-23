В столичном регионе будет солнечно и морозно

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег и до 9 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в 23 февраля, сообщает портал «Метеоновости».

Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Метеорологи отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75%, сообщает Агентство «Москва».

По народном календарю сегодня Прохор Весновей. Прохор и Харлампий. Пришёл Прохор да Влас — скоро весна у нас. На Прохора и зимушка-зима заохает, а февраль бушует, но весну чует[8].