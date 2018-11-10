В столичном регионе будет плюсовая температура

Облачная с прояснениями погода, небольшие осадки и до 5 градусов тепла ожидается в столичном регионе 10 ноября, сообщается на портале «Метеоновости».

Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 760 мм ртутного столба.

Синоптики отмечают, что в из-за высокого атмосферного давления сформировался спастический тип погоды, к которому трудно адаптироваться, особенно при нестабильной геомагнитной обстановке, передает Агентство «Москва».

По народному календарю сегодня Параскева (Прасковья) Пятница. В этот день мнут лён и приносят первинки для приклада в церковь; не прядут, не золят (то есть не моют) белья. В старину считалось, что даже на лавке веретено не следует оставлять, а то наживёшь сорок грехов. Женщины устраивали «Льняные смотрины» — у кого лучше полотно да изделия из него. Коли на Параскеву много смеешься, то в старости немало слёз прольёшь.

Ранее в эфире НСН старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, климатолог Андрей Киселев допустил аномально теплую зиму в Москве.

