В столичном регионе будет облачно

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 24 ноября, сообщает портал «Метеоновости».

Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от -1 до +1 градуса, по области - от -4 до -1. Ветер западный. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба, что соответствует климатической норме. Относительная влажность воздуха около 60%.

На колебания атмосферного давления могут отреагировать метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает Агентство «Москва».

Выходные и начало следующей недели погоду в регионе будут определять части циклонов, которые будут находиться вдали от столичного региона, но, тем не менее, они окажут свое влияние. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

