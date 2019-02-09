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В столичном регионе будет облачно и снежно

9 Февраля 2019 в 08:30
В столичном регионе будет облачно и снежно

Облачная погода, небольшой снег и до - 5 градусов ожидается в Москве и Московской области 9 февраля, сообщают «Метеоновости».

Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%, передает Агентство «Москва».

9 февраля почитают память Иоанна Златоуста, который также известен как архиепископ Константинопольский и является одним из самых почитаемых святых в православии.

Считалось, что Златоустов день, отлично подходит для лечения зубной боли. Для этого произносили заговор: «Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят зубы, чтоб те зубы окаменели и вовек не болели».

Даже оттепель 9 февраля не гарантирует приближения весны – скорее всего, наоборот, будут морозы. Если стекла в доме запотели – жди стужи. Даже оттепель 9 февраля не гарантирует приближения весны – скорее всего, наоборот, будут морозы.

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