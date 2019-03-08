В столичном регионе 8 марта ожидается плюсовая температура

Облачная погода, временами осадки преимущественно в виде дождя и до 5 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, 8 марта, сообщатся портал «Метеоновости». Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80%.

По народному календарю Поликарп. В старину на Руси девушки прибирали свои наряды: «Убирай, девка, сундуки, закрывай наряды», ведь если свадьба не сыграна до масленой, то далее, как правило ожидали позднюю весну и играли свадьбы вместе с первыми весенними хороводами.

С 8 по 15 марта возможно возвращение морозных дней. Поговаривали: «Март месяц любит куролесить: морозом гордится и на нос садится».