В столичном НИИ произошел пожар

В здании Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении произошло возгорание. Об этом сообщает RT, ссылаясь на Twitter МЧС Москвы.

Спасатели подчёркивают, что пожар произошёл на северо-западе столицы, в одном из кабинетов здания, на пятом этаже. Возгорание общей площади 3 кв. м было ликвидировано. По последним данным, во время ЧП никто не пострадал.

Напомним, ранее пожар произошел в Санкт-Петербурге на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на «Адмиралтейских верфях». Отмечается, что на месте происшествия горели две из пяти палуб, огонь охватил площадь в 300 квадратных метров. После ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело, отмечает РЕН-ТВ.

Такая площадь пожара не критична для большого судна, если вовремя локализовать огонь на этой площади, заявил в эфире НСН бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов.