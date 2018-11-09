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В столичном метро появился поезд-выставка

9 Ноября 2018 в 17:20
В столичном метро появился поезд-выставка

В московском метрополитене появился поезд, посвященный открытию выставки «Сокровища музеев России» в столичном Манеже, где были собраны 280 лучших произведений из 50 музеев со всей России. Особый поезд будет курсировать на Сокольнической (красной) ветке метро до 30 ноября.

Пассажиры нового поезда смогут познакомиться с работами таких художников, как К.Е Маковский, К.С. Петров-Водкин, А.М. Васнецов и другие. По словам организатора выставки Ивана Есина, в восьми вагонах состава размещено несколько сотен стикеров, которые приглашают жителей и гостей столицы на бесплатную выставку в Манеже.

«Мы надеемся, что даже те, кто не сможет прийти в Манеж, увидев эти произведения, оценит масштаб, а главное ценность коллекций музеев из 39 регионов страны, которые собирали кураторы Патриаршего совета по культуре, Третьяковской галереи, Росизо и проекта “Россия-Моя история”», - сказал Есин.

Напомним, что выставка «Сокровища музеев России» была открыта в День Народного единства 4 ноября президентом России Владимиром Путиным вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

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