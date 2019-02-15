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В столице задержан основатель Baring Vostok

15 Февраля 2019 в 13:15
В столице задержан основатель Baring Vostok

В Москве задержан основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, подозреваемый в совершении крупного мошенничества, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в пятницу, 15 февраля Басманный суд изберёт предпринимателю меру пресечения. Следствие также просит ареста ещё двоих задержанных — партнёра компании Вагана Абгаряна и партнёра по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля.

Добавим, всем троим инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

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