В столице задержан основатель Baring Vostok

В Москве задержан основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Kалви, подозреваемый в совершении крупного мошенничества, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в пятницу, 15 февраля Басманный суд изберёт предпринимателю меру пресечения. Следствие также просит ареста ещё двоих задержанных — партнёра компании Вагана Абгаряна и партнёра по индустрии финансового сектора Филиппа Дельпаля.

Добавим, всем троим инкриминируется совершение преступления по ч.4 ст.159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).