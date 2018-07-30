В столице за полгода снизилось число жертв ДТП

В Москве за полгода снизилось число жертв ДТП, сообщает РИА Новости. Об этом рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

По его словам, число погибших на дорогах столицы сократилось на 8%. За последние шесть месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 196 человек, что на 17 человек меньше, чем в прошлом году, приводит данные «Газета.ру».

Добавим, по мнению главы ЦОДД, достичь снижения числа жертв ДТП удалось благодаря комплексным мерам, включающим установку видеокамер на дорогах, изменения схем движения и появление дополнительной подсветки на пешеходных переходах.