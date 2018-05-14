В столице стартует очередной сезон программы «Московская смена»

В российской столице стартует новый сезон «Московской смены». В рамках программы в этом году с детьми будут работать 4 тысячи педагогов и 400 медицинских работников. Об этом заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Он добавил, что в течение смены для ребят будет организовано трехразовое питание.

По словам Александра Кибовского, запись на первую смену для желающих откроется уже 25 мая. Летом этого года для юных москвичей в возрасте от семи до 14 лет откроется почти 250 бесплатных центров дневного пребывания. В их числе более 130 школ, почти 30 спортшкол и около 90 социальных учреждений. Жители столицы смогут отдать ребёнка в интересующие его секции: например, на занятия спортом или на творческие мастер-классы.

Добавим, в этом году время работы центров, принимающих участие в «Московской смене», продлил: они будут открыты в будние дни с 09:00 до 19:00.