В столице появились 12 новых спортивных и культурных объектов

За 9 месяцев 2018 года в Москве было построено и введено в эксплуатацию 12 объектов культуры и спорта. Такие данные привел в воскресенье, 28 октября, заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Марат Хуснуллин.

По его словам, 8 объектов были построены за счет бюджета города. В их числе уникальный парк «Зарядье». В настоящее время во всех районах Москвы возводятся спортивные залы, спортивные центры, а кое-где и целые спортивные кластеры. Также открываются новые культурные площадки для москвичей.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу обеспечить горожанам возможность заниматься спортом и проводить культурный досуг в шаговой доступности от дома», - добавил Марат Хуснуллин.

Всего с 2011 года в Москве было построено 43 объекта культуры и 99 спортивных объектов.

Ранее Хуснуллин сообщал, что в Москве с начала года введены в эксплуатацию 24 объекта социальной инфраструктуры, причем, половина из них построена на средства инвесторов.