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В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»

2 Апреля 2019 в 16:52
В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»

Итоги ежегодного конкурса-олимпиады для студентов отечественных вузов «Я – профессионал» подвели в российской столице. Как сообщает «ФедералПресс», в этом году количество заявок выросло в 2,5 раза — до 523 тысяч. Отмечается, что расширился и список направлений олимпиады: с 24 до 54.

По словам министра науки и высшего образования Михаила Котюкова, присутствовавшего на награждении, дипломантами конкурса в этом году стали представители 75 субъектов РФ. Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко также отметил широкую географию конкурса в этом году: по его словам, качественный рывок в этом году сделали Башкортостан, Приморье, Пермь, Нижний Новгород.

Добавим, дипломантами конкурса стали более трёх тысяч студентов, из них 106 золотых медалистов. Серебра удостоились 139 конкурсантов, бронзы — 190. Особенностью конкурса, отметив, является то, что победители получают не только ценные призы, но и льготы для поступления в аспирантуру и магистратуру.

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