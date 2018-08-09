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В США ждут «одобренный Дональдом Трампом» асбест из России

9 Августа 2018 в 09:00
В США ждут «одобренный Дональдом Трампом» асбест из России
Фото: ОАО "Ураласбест" / Facebook

Издание Quartz пишет, что, по крайней мере, один российский экспортер рад тому, что в США могут допустить к производству некоторые продукты, содержащие асбест, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Американское Агентство по охране окружающей среды планирует открыть новые пути допуска асбестосодержащих продуктов к производству. Это «вызывает ликование», пишет Quartz, у российского завода ОАО «Ураласбест», в Facebook-аккаунте которого ранее появились фото с партией хризотил-асбеста с фотографией Дональда Трампа.


Отмечается, что Россия является единственным экспортером асбеста в США. Раньше 95 процентов этого материала США получали из Бразилии, но в 2017 году там полностью закрыли добычу вредоносного вещества.
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