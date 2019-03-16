В США заявили о победах России в санкционной войне

Джуди Твигг, профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США, заявила, что Россия одерживает победу в войне санкций. Ученая сделала такой вывод в публикации для издания The National Interest.

Твигг считает, что российские контрсанкции, принятые в ответ на введенные против страны экономические ограничения США, не только стабилизировали, но и обеспечили рост отдельных отраслей России. В первую очередь речь идет о сельском хозяйстве.

«Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой», — заявила профессор.

По ее данным, отдельные производители предложили расширить контсанкции, чтобы ограничить ввоз в Россию европейской продукции, которая еще не попала в «черный список». Благодаря данным мерам удалось не только увеличить объемы производства сельхозпродукции, но и нарастить долю российского экспорта.

Профессор одновременно отмечает и трудности, которые возникли в российской экономике из-за введения зарубежных санкций. В частности, констатирует, что производителям в России не удалось достичь французского, швейцарского и итальянского стандартов качества сыров, требующих большого объема сырого молока и времени.

Тем не менее, Твигг считает, что у России есть потенциал и для решения подобных проблем, сообщает RT.

Ранее бывший американский дипломат и экс-советник руководства Республиканской партии в Сенате США Джеймс Джатрас в беседе с НСН объяснил, как новые санкции повлияют не взаимодействие Трампа с Россией.