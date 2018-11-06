В США выпустили монету в честь встречи Путина и Трампа в Хельсинки

В США выпустили монету в честь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась в Хельсинки в июле. Памятный знак выставил на продажу магазин сувениров при Белом доме. На лицевую сторону монеты помещены портреты президентов США и России, гербы двух стран и их названия на английском языке. Что касается оборотной стороны, то там изображен кафедральный собор святого Николая в Хельсинки, голубь мира с оливковой ветвью, а также дата встречи – 16 июля 2018 года. Кроме того, там отчеканены несколько фраз на английском языке, которые выполнены без ошибок, и на русском – в этом варианте ошибки допущены трижды– "Ддипломатическая история", "Новое эра" и "Хельпинский саммит".

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что встреча с российским главой Владимиром Путиным может состояться в ноябре на мероприятиях в Париже, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН заявил, что успех предстоящих переговоров зависит от участия или неучастия в них Китая (слушайте аудио).