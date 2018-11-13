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В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

13 Ноября 2018 в 08:59
В США выбрали лучшие фильмы 2018 года

Зрители выбрали лучший фильм 2018 года. Американская ежегодная премия People's Choice Awards в этой категории досталась приключенской картине студии Marvel «Мстители: Война бесконечности», сообщает портал ENews. Лучшей драмой зрители назвали киноленту Джеймса Фоули «Пятьдесят оттенков свободы», а комедией – фильм Сузанны Фогель «Шпион, который меня кинул».

В ходе зрительского голосования также были определены лучшие актеры и актрисы. В мужской номинации победу одержал Чедвик Боузман, исполнивший главную роль в фильме «Черная пантера», а лучшей актрисой  оказалась Скарлетт Йоханссон, пишут «Известия».

Напомним, что американская премия People's Choice Awards присуждается деятелям культуры по итогам зрительского голосования уже с 1975 года. До 2005 года победителя в каждой из номинаций выясняли при помощи соцопроса, затем его сменило голосование в сети.

Ранее стало известно, что российский фильм «Собибор» о восстании в нацистском лагере смерти представит страну на кинопремии «Оскар» в 2019 году. Как рассказал член российского оскаровского комитета, продюсер Александр Роднянский, лента Константина Хабенского выдвинута большинством голосов. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН признал, что это не самая хорошая идея и вряд ли лента получит статуэтку.

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