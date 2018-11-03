В США возникли проблемы с машинами для голосования

Проблемы с комплексами обработки избирательных бюллетеней возникли в штатах Техас и Северная Каролина при досрочном голосовании на предстоящих 6 ноября промежуточных выборах. Как сообщает Associated Press, несколько избирателей в Техасе сообщили о том, что машина меняла сделанный ими выбор.

В округе Гилфорд (штат Северная Каролина) несколько избирателей сообщили о том, что сделанный ими выбор также был неверно зафиксирован.

На промежуточных выборах 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса США, а также 39 губернаторов штатов и территорий.

В Сенате у республиканцев сейчас незначительный перевес: 51 голос против 47 у демократов и двух независимых сенаторов, которые обычно блокируются с демократами.

Как ранее сообщало Североамериканское бюро НСН, американский сенатор Марк Уорнер украсил свой дом в честь проводимого в США расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года.



Сенатор-демократ, возглавляющий комитете верхней палаты Конгресса США по разведке, решил вспомнить в Хеллоуин так называемое российское расследование. Как сообщила в Twitter представитель политика, на полу его дома было написано «Осторожно, охота на ведьм».



Напомним, что так называет расследование приписываемого России вмешателсьтва в американские выборы 2016 года президент США Дональд Трамп.