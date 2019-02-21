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В США увидели тень арестованного инвестора Калви в послании Путина

21 Февраля 2019 в 06:32
В США увидели тень арестованного инвестора Калви в послании Путина

В своем  ежегодном послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин заявил, что «добросовестный бизнес» в России не должен постоянно опасаться уголовного или административного преследования. Газета Financial Times отмечает, что это заявление было сделано неделю спустя после ареста одного из самых известных иностранных инвесторов, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщает НСН.

«Не упоминая г-на Калви по имени, г-н Путин использовал свое ежегодное обращение к законодателям, чтобы призвать к справедливому отношению к бизнесу. “Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного наказания”», — цитирует президента РФ американская газета.

Издание отмечает, что Майкл Калви, задержанный в Москве по обвинению в крупном мошенничестве, утверждает, что претензии против него связаны с борьбой за власть в руководстве банка между ним и двумя «связанными с Кремлем бизнесменами» Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым.

Напомним, что в своей речи 20 февраля российский президент обратился к теме экономических преступлений. В частности Владимир Путин предложил пересмотреть поводы для заключения под стражу по так называемым экономическим уголовным делам. Критика президента была направлена на Верховный суд и Генпрокуратуру. Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН не поверил, что Верховный суд и Генпрокуратура действительно что-то будет делать в этом направлении.

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