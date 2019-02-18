В США усомнились в «галлюциногенном супероружии» ВМФ РФ

Недавняя установка на двух российских фрегатах «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов» новейших станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые могут ослепить врага или вызвать у него галлюцинации,— не повод для беспокойства, пишет обозреватель издания The Hill Джеймс Холмс. Об этом сообщает НСН.

По его словам, угроза от станций «Филин» будет зависеть от категории врага, которому собирается противостоять российский флот. Так, пишет он, это нелетальное оружие может поражать малые суда, ходящие около побережья, например, в Черном море, однако у «Филина» меньше перспектив против высокотехнологичных судов флота НАТО.

В то же время автор задается вопросом, зачем вообще рекламировать установку «галлюциногенного оружия», как и любого другого вида оружия, если военные должны быть скрытными и всегда пытаться скрыть свои возможности, чтобы заставить гадать потенциальных врагов.

«Российские лидеры могут намекать, что военные корабли, оснащенные “Филином” могут похвастаться необходимым средствами для обезвреживания кораблей врагов. И они могут расхваливать новое супероружие, даже если это прибавление к вооружению российского флота представляет собой нечто меньшее, чем на первый взгляд. Будьте скептичны», — заключает обозреватель The Hill.

Ранее бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов рассказал НСН, для чего могут потребоваться новые системы «Филин».