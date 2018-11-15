В США умер музыкант Рой Кларк

В Оклахоме в результате осложнений от пневмонии в возрасте 85 лет скончался известный кантри-певец, обладатель премии «Грэмми» Рой Кларк.

Кларк был одним из первых американских кантри-певцов, выступивших с концертами в СССР. В 1967 году в составе группы Oak Ridge Boys он проехал с турне по крупнейшим городам Союза. Всего в СССР прошло 18 концертов музыканта. В 1988 году Кларка пригласили провести еще оно турне, передает РЕН.

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