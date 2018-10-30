В США убит знаменитый гангстер Джеймс Балджер

89-летний известный преступник Джеймс «Уайти» Балджер убит в тюрьме Западной Вирджинии, где он отбывал пожизненное заключение, передает ТАСС.

В 1970-1990 годах Балджер был фактически главой преступного мира Бостона, руководившим одной из самых крупных группировок города и тайным осведомителем ФБР.

В июне 2011 года он был арестован, а затем приговорен к двум срокам пожизненного заключения.

Балджер стал прототипом главного героя киноленты «Отступники» Мартина Скорсезе и «Черная месса» с Джонни Деппом в главной роли.

Как ранее сообщала НСН, в США на аукционе RR Auction были проданы личные вещи знаменитых американских гангстеров. Самым дорогим лотом оказались бриллиантовые карманные часы, принадлежащие Аль Капоне. Финальная стоимость лота составила 84 тысячи долларов. Написанную им музыкальную пьесу «Юмореска» продали за $18,750.