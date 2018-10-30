Вторник
30 октября
USD 65.81
EUR 75.04
Горячие новости

В США убит знаменитый гангстер Джеймс Балджер

30 Октября 2018 в 21:21
В США убит знаменитый гангстер Джеймс Балджер

89-летний известный преступник Джеймс «Уайти» Балджер убит в тюрьме Западной Вирджинии, где он отбывал пожизненное заключение, передает ТАСС.

В 1970-1990 годах Балджер был фактически главой преступного мира Бостона, руководившим одной из самых крупных группировок города и тайным осведомителем ФБР.

В июне 2011 года он был арестован, а затем приговорен к двум срокам пожизненного заключения.

Балджер стал прототипом главного героя киноленты «Отступники» Мартина Скорсезе и «Черная месса» с Джонни Деппом в главной роли.

Как ранее сообщала НСН, в США на аукционе RR Auction были проданы личные вещи знаменитых американских гангстеров. Самым дорогим лотом оказались бриллиантовые карманные часы, принадлежащие Аль Капоне. Финальная стоимость лота составила 84 тысячи долларов. Написанную им музыкальную пьесу «Юмореска» продали за $18,750.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.